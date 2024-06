Chegou o dia e 14º Raspadão conhecerá o campeão

SIGA O SCA NO

Em sua primeira participação, Galo das Arábias é finalista no Raspadão - Crédito: Divulgação

Após vários meses de intensas disputas, termina neste domingo, 16, o 14º Raspadão, realizado no Cidade Aracy. Serão realizados dois jogos que irão definir o quadro de honra do torneio amador.

A partida principal está prevista para às 10h e Galo das Arábias e Zavaglia buscam a glória máxima na temporada. Uma das duas equipes levantará a taça de campeão.

O Zavaglia vai em busca do bicampeonato, feito conquistado até aqui somente pelo Canela Seca. O time é experiente e leva um certo favoritismo em cima do Galo das Arábias que disputa o campeonato pela primeira vez e já está na decisão do título.

Na preliminar, às 9h, Unidos do Nordeste x Caixa D`Água entram em campo para a disputa do terceiro lugar.

De acordo com o regulamento da competição, em ambas as partidas, caso ocorra empate no tempo normal, o vencedor sairá das cobranças de penalidades máximas.

