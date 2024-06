Champions Prata pode conhecer primeiros classificados para as quartas

Após empatar na primeira rodada, Prohab tenta a vitória de olho na vaga para as quartas de final - Crédito: Divulgação

Uma fase de “tiro curto”. Assim é a Série Prata da Champions Cup, promovida pela Liga Desportiva de São Carlos. Neste domingo, 30, acontece a segunda rodada da segunda fase e que pode definir os primeiros classificados para as quartas de final.

Das 16 equipes, apenas oito seguirão vivas em busca do título e de dois acessos à Série Ouro. Portanto, a expectativa são de jogos bem ‘elétricos’ e com a consequente elevação da temperatura. Muita emoção e adrenalina. Um jogo já foi realizado no meio de semana, com o Deportivo Sanka vencendo o Pakabá por 2 a 0 embolando o Grupo E, onde as quatro equipes (Grêmio e Primavera jogam neste domingo) possuem chances.

A rodada é a seguinte:

Fazenda Itaguaçu

8h - Sanka City x Cometa Cristão

Campo da USP

8h - Prohab x Holanda

10h - Primavera x Grêmio

Campo do distrito de Água Vermelha

8h - Centenário x União Douradense

Campo da UFSCar

10h - Proara x Paulistano

Estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, Zuzão

13h30 - Jardim Jockey Club x Mulekes da Vila

15h15 - Red Back x Botafogo

