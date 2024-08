SIGA O SCA NO

Botafogo pega o Paulistano em decisão que vale o 3º lugar da Série Prata - Crédito: Divulgação

Promovido pela Liga Desportiva de São Carlos, acontece neste domingo, 18, a decisão do 3º lugar da Série Prata da Champions Cup.

A partir das 15h15, no estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, o Zuzão, medem forças as equipes do Botafogo x Paulistano.

Nenhuma das equipes levam vantagem na decisiva partida. Caso termine empatada, o vencedor será conhecido após cobranças de penalidades máximas.

Leia Também