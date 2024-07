Champions Ouro define dois semifinalistas e um eliminado

Com a vitória, Juventus mantém chances de classificação na Série Ouro - Crédito: Divulgação

A segunda rodada da segunda fase da Série Ouro da Champions Cup foi “quente” e bem disputada, com quatro partidas realizadas na manhã de domingo, 28.

Pelo grupo B, após a segunda derrota, o Pé Na Porta está eliminado. Já no grupo C, as vagas foram definidas com uma rodada de antecipação, com as vitórias do Policarbon e Aracy.

A rodada

A competição promovida pela Liga Desportiva de São Carlos se afunila. No Grupo B, com o empate 3 a 3 entre Tijuco Preto e Zé Bebeu, o Juventus Cruzado se manteve vivo ao vencer o Pé na Porta por 3 a 2.

Após duas rodadas, Tijuco e Zé Bebeu estão com 4 pontos, Juventus, 3 pontos e Pé na Porta, sem ponto conquistado.

Pelo grupo C, o Policarbon fez 2 a 1 no Santa Angelina e o Aracy venceu o Atlético Munique por 2 a 0. Desta forma, as equipes vencedoras foram a 6 pontos e consolidaram a classificação para a semifinal. Por outro, os times perderam, eliminados, cumprem tabela na última rodada da fase.

Leia Também