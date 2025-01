Campeão pelo São Carlos em 2005 será auxiliar técnico de Marcus Vinícius no Grêmio

Campeão pelo São Carlos, Acleisson quer, agora, levantar a taça pelo Grêmio São-carlense - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Preocupado em fazer uma campanha histórica no Campeonato Paulista da Série A4 e conquistar o sonhado acesso à A3, o Grêmio São-carlense se reforça dentro e fora das quatro linhas e no início da tarde desta segunda-feira, 13, revelou a contratação de Acleisson como auxiliar técnico e irá trabalhar ao lado do treinador Marcus Vinícius.

Acleisson já tem seu nome marcado na história esportiva da cidade. Porém, com a camisa do rival São Carlos onde foi contratado pelo então presidente Julinho Bianchim para o primeiro ano de atividades profissionais da Águia. Na época, com 21 anos, foi o capitão da histórica campanha que culminou com o título do Campeonato Paulista da Série B. Naquele ano, em 2005, Nei Silva era o título do time são-carlense.

Após a passagem vitoriosa pelo São Carlos, Acleisson fez carreira no futebol com passagens vitoriosas por vários clubes, entre eles o Avaí/SC, Portuguesa de Desportos/SP e Mirassol.

Agora, com o manto tricolor do Lobo da Central e após 20 anos, ele irá auxiliar Marcus Vinícius com o intuito de colocar em seu currículo mais um acesso. Em entrevista ele deixou a fórmula que acredita ser de sucesso garantido para alcançar a meta pré-estabelecida.

“Após 20 anos, estou feliz em retornar a cidade. Mas agora, no Grêmio. Aceitei o desafio e o convite do Viola (Marcus Vinícius), pois o futebol faz amigos. Neste momento estou do outro lado (fora do campo de jogo) e aprendi ao longo da carreira que uma gestão humana, mas com muito trabalho e união é fundamental para alcançar o sucesso. Onde consegui êxito, acesso e performance foi justamente aos bons fluidos de um ambiente saudável. E no Grêmio, ao lado do Viola, com uma gestão humana e muita união, focando intensidade e um trabalho sério e com metas, poderemos praticar um bom futebol e fazer uma campanha digna para colocar o Grêmio na A3”, finalizou Acleisson.

