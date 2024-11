Caaso fica com 3º lugar em batalha de 5º sets na Copa AVS/Smec

Em um jogo decidido no detalhes, Caaso garante o 3º lugar na Copa AVS/Smec - Crédito: Ze_Photografy

O “avant premier” da semana decisiva da 9ª Copa AVS/Smec foi um teste de nervos. Haja coração para a decisão do 3º lugar da série ouro, com o Caaso e o Fênix/LBR Sports protagonizando uma batalha de cinco sets e que durou 2h10.

A decisão do terceiro lugar foi no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção e as universitárias venceram por 3 sets a 2, parciais de 19,25, 18/25, 25/20, 26/24 e 15/8, com destaque para a líbero Natalia, que se destacou no sistema defensivo. A arbitragem foi de Demerval Mascarin e Alessandra Borges. Apontador: Narciso Borges.

A partida foi recheada de lances emocionantes. A partida não tinha favorito, já que as duas equipes se equivaleram tecnicamente ao longo da competição.

A prova disso foram as parciais, já que as quatro primeiras foram marcadas por puro equilíbrio, com as atletas do Fênix mais focadas e abriram 2 sets a 0, dando a entender que iriam vencer a partida.

Porém, a partir do terceiro set, as universitárias “acordaram” e impuseram a forma de jogar. Chegaram ao empate e no quinto e decisivo set, mais eficientes, venceram com relativa tranquilidade.

Fênix/LBR Sports: Rafa, Marília, Carol, Maria Eduarda, Valéria, Jéssica, Letícia, Cristiana, Thiani, Érica, Melissa, Renata e Fran. Técnica: Mococa.

Caaso: Carol, Bruna, Ana Laura, Talita, Luiza, Estela, Emily, Victoria, Suzana, Natália e Alice. Técnico: Fernando.

