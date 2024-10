Aymoré empata e se classifica para a semifinal do Veterano

Aymoré está na semifinal do Veterano e pega o Desportivo - Crédito: Divulgação

Com muita competitividade, terminou na manhã de domingo, 13, a fase de classificação do 14º Campeonato Veterano, realizado na Arena Raspadão, no Cidade Aracy.

Após a realização de quatro partidas, foram definidas as equipes classificadas para a semifinal. Aymoré segurou o 1 a 1 com o Galo das Arábias e carimbou o passaporte e continua em busca do título A equipe está no grupo B, que teve ainda o Fonte Nova que ficou no 1 a 1 com o Cruzeirinho e avançou ao lado do adversário, que está no grupo A que teve ainda o Desportivo qualificado, após golear o Novo Mundo por 4 a 1.

Resultados

Galo das Arábias 1 x 1 Aymoré

Desportivo 4 x 1 Novo Mundo

Aracy 1 x 2 Confiança

Cruzeirinho 1 x 1 Fonte Nova

No próximo final de semana acontece a semifinal que terá os seguintes confrontos: Desportivo x Aymoré e Cruzeirinho x Fonte Nova.

Classificação da 1ª fase

