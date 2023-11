AVS/Smec vence e se credencia a mais um título da Copa Elisângela Rebordões

SIGA O SCA NO

Vitória coloca a ASF/Smec na final da Copa Elisângela Rebordões - Crédito: Zé_Photografy

Uma partida com muita emoção e adrenalina. Assim foi a primeira semifinal da série Ouro da Copa Elisângela Rebordões de Vôlei Feminino, ocorrida na noite de terça-feira, 7, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia.

Em 1h20, a atual campeã, a AVS/Smec encontrou muitas dificuldades para superar o São Carlos Country Club por 3 sets a 0, com equilibradas parciais de 25/23, 25/20 e 25/22 e agora aguarda o vencedor de Elite x Caaso que medem forças na próxima sexta-feira, 10. Já o Country irá disputar o terceiro lugar.

Nesta partida, o destaque foi a líbero Cris, do time vencedor, uma das peças fundamentais na vitória do atual campeão do torneio regional.

AVS/Smec: Vânia, Thassi, Patrícia, Maria, Carol, Débora, Cláudia, Bárbara, Dani, Eluana, Luciana, Mônica, Cássia e Cris. Técnica: Sandra Mara.

Country Club: Thaíse, Raquel, Taíris, Natália, Michele, Maria, Stefany e Márcia. Técnico: Lucas.

Árbitros: Demerval Mascarin e Alessandra Borges. Apontador: Narciso Borges.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também