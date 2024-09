AVS/Smec vence e encosta no líder Fênix na 9ª Copa AVS/Smec

SIGA O SCA NO

Com o resultado, AVS/Smec encostou na líder Fênix - Crédito: Divulgação

Está aberta a disputa pela liderança, na fase de classificação, da 9ª Copa AVS/Smec. A atual campeã (e ainda invicta) AVS/Smec venceu sua sétima partida e encostou na primeira colocada Fênix/LBR Sports. São 23 contra 22 pontos.

Na noite de terça-feira, 3, no ginásio municipal de esportes Donato Rossito, em Ibaté, a AVS/Smec confirmou o favoritismo e com tranquilidade venceu as donas da casa por 3 sets a 0, parciais de 25/13, 25/12, 25/14, em 1h08. A equipe comandada pela técnica Sandra Mara não encontrou dificuldades para impor o ritmo e construir o placar. A equipe teve ainda a MVP da partida, a ponta Patrícia. A arbitragem foi de Alessandra Borges e Fernanda Oliveira. Apontador: Narciso Borges.

AVS/Smec: Thassi, Patrícia, Karine, Jezinha, Jeniffer, Dani, Márcia, Luciana, Mônica e Cássia. Técnica: Sandra Mara.

Ibaté: Ana, Núbia, Lívia, Pietra, Maria, Lorraine, Sandra, Daiani e Vitória. Técnico: Lucas.

