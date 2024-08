AVS/Smec vence Country e assume vice-liderança na Copa AVS/Smec

SIGA O SCA NO

Jogadoras da AVS/Smec comemoram mais uma vitória - Crédito: Divulgação

A busca pelas primeiras colocações na 9ª Copa AVS/Smec de Vôlei Feminino está acirrada. O Fênix/LBR Sports lidera com 23 pontos, mas três equipes estão bem próximas.

Uma delas é a atual campeã, AVS/Smec que está invicta e que conquistou uma expressiva vitória em cima do Country Club na noite de quinta-feira, 29, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia, quando venceu por 3 sets a 0, parciais de 25/18, 25/22, 25/9, em 1h06.

Com o resultado, a AVS/Smec chegou aos 19 pontos e está em segundo lugar. O Country estacionou nos 18, em terceiro lugar. O Golden Team, de Américo Brasiliense, está com 17 pontos.

Nesta partida a ponta Márcia da AVS/Smec foi a MVP. A arbitragem foi de Demerval Mascarin e Alessandra Borges. Apontador: Narciso Borges.

AVS/Smec: Jezinha, Thassi, Patrícia, Karina, Maju, Jeniffer, Bárbara, Dani, Márcia, Luciana, Juliana e Cássia. Técnica: Sandra Mara.

Country Club: Simone, Beatrice, Bianca, Thalita, Helena, Stefany, Nathália, Tamiris, Verônica, Eluana, Sophia, Isabela, Mariah e Tairis. Técnico: Marcelo.

Leia Também