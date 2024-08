AVS/Smec vence batalha de cinco sets e reabilita-se na APV

Equipe são-carlense lutou bravamente para conquistar a primeira vitória na APV - Crédito: Zé_Photografy

A equipe adulta de vôlei feminino AVS/Smec se reabilitou no Campeonato da APV. Na tarde de sábado, 10, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia, venceu Porto Ferreira por 3 sets a 2, após uma batalha de cinco sets. As parciais foram 25/14, 22/25, 25/18, 20/25 e 15/8, em 2h10 de jogo.

O time comandado pela técnica Sandra Mara Leão se superou. O time havia perdido para Araraquara e Artur Nogueira. Pela terceira apresentação na fase de classificação, a equipe mostrou poder de superação e conquistou os primeiros dois pontos.

Sandra elogiou o comportamento das atletas, salientando que todos fizeram uma apresentação homogênea e mostrou evolução.

“Contra Artur Nogueira pecamos muito nos passes. Contra Porto melhoramos muito neste fundamento e isso fez com que a equipe atacasse melhor e definisse os pontos a nosso favor”, comentou.

De acordo com ela, no segundo e quarto sets, quando Porto Ferreira venceu, ela alertou para a falta de concentração. “Não bobemos bobear. Temos que estar focadas 100% durante toda a partida. Porém gostei muito da evolução do nosso time”, disse.

De acordo com Sandra, a equipe volta aos treinos de olho no próximo compromisso na APV. “Com uma vitória, o ânimo de renova e as atividades se tornam mais produtivas”, explicou.

AVS/Smec: Giovana, Patrícia, Ellen, Luana, Maria, Dani, Amanda, Márcia, Luciana, Mônica, Luana L. e Cássia. Técnica: Sandra Mara.

Porto Ferreira: Tati, Valeska, Luana, Maria, Patrícia, Vanessa, Nathaly, Renata, Gabi, Gláucia, Giovana, Bia, Ana e Gisele. Técnica: Gabi.

Arbitragem de Paulo César da Silva e Alessandra Borges. Apontador: Narciso Borges.

Leia Também