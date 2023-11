AVS/Smec e Caaso disputam o título da Copa Elisângela Rebordões

SIGA O SCA NO

Caaso vai em busca do primeiro título da competição e encara a favorita AVS/Smec - Crédito: Zé_Photografy

O ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia deve ser pequeno para a disputa do título da série ouro da Copa Elisângela Rebordões de Vôlei Feminino.

Frente a frente, a AVS/Smec e o Caaso decidem quem é o melhor da temporada em partida única que começa às 20h30 desta terça-feira, 28.

Para chegar à final, a AVS/Smec venceu o São Carlos Country Club, enquanto que o Caaso superou o Elite.

O encontro que deve atrair a atenção dos simpatizantes do vôlei feminino promete ser emocionante. A AVS/Smec vai em busca do quinto título, enquanto que as equipes das universitárias tentam uma inédita conquista.

