Atlético Aracy surpreende e elimina atual campeão amador

A Ponte Preta empatou e é um dos semifinalistas do Amadorzão - Crédito: Divulgação

Emoção não faltou nas quartas de final do Campeonato Amador. Quatro jogos aconteceram na manhã de domingo, em duas praças esportivas de São Carlos. E a zebra galopou alegremente e surpreendeu.

O Jardim Gonzaga, atual campeão amador, está eliminado. Com a segunda melhor campanha na fase de classificação, foi eliminado pelo Atlético Aracy, que teve a sétima melhor campanha, pela contagem mínima. A partida aconteceu no estádio municipal Luiz Estevan Zuzão de Siqueira.

No mesmo local, o Primos, um sério candidato ao título, não tomou conhecimento do Mairiense e aplicou a única goleada da rodada, ao fazer 6 a 0.

No campo do distrito de Agua Vermelha recebeu duas partidas da fase eliminatória. No primeiro jogo, Ponte Preta e Unidos da Vila da Vila ficaram no 1 a 1 e por ter melhor campanha, a Ponte se classificou. No outro jogo, o Vasco superou o SCBN pela contagem mínima e também avançou.

