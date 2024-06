Atletas de Ibaté brilham no Campeonato Paulista de Karatê com conquistas expressivas

Crédito: Divulgação

No último final de semana, a cidade de São Bernardo do Campo foi o palco das emocionantes finais do Campeonato Paulista de Karatê nas categorias Kids, Cadetes, Juniores, Sub 21 e Sênior. O evento foi realizado nas dependências do Ginásio Poliesportivo Adib Moisés Dib e reuniu atletas de todo o estado de São Paulo, destacando-se como um grande encontro de talentos e dedicação ao esporte.

A equipe da Secretaria de Esporte do município de Ibaté marcou presença na competição com oito talentosos atletas do Projeto Educando com Karate. Esses jovens karatecas, treinados e incentivados pelo projeto municipal, demonstraram garra, técnica e espírito esportivo em suas apresentações, representando Ibaté com muito orgulho e empenho.

O evento contou com a participação impressionante de 185 municípios, 200 academias afiliadas e mais de 2800 inscritos. A ampla adesão refletiu o crescimento e a importância do karatê no estado, reunindo competidores de diversas regiões para celebrar o esporte e a camaradagem entre atletas de todas as idades e níveis de habilidade.

A participação dos atletas de Ibaté no Campeonato Paulista de Karatê foi coroada com a conquista de três medalhas de prata. Julia Alves destacou-se como Vice-Campeã na Categoria Cadete +60kg, enquanto Geovana Eduarda brilhou ao ser Vice-Campeã nas categorias Sênior até 50kg e Sub 21. Esse excelente desempenho foi celebrado pelo Sensei Élcio Ferreira, professor da Secretaria de Esporte e técnico da Seleção Paulista, que ressaltou a dedicação e o esforço das atletas como fundamentais para esses resultados expressivos.

Os resultados obtidos pelos atletas de Ibaté são reflexo do trabalho árduo e contínuo realizado pela Prefeitura Municipal e Secretaria de Esportes, que busca proporcionar às crianças e jovens do município oportunidades de desenvolvimento físico, mental e social através do karatê. A participação nesse campeonato estadual é mais um passo importante na formação desses jovens atletas, que ganham experiência e visibilidade no cenário esportivo.

