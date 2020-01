Atletas da Mult Sport retornam as atividades em 2020

Crédito: Divulgação

Os atletas da Mult Sport Escola de Futebol retornaram às atividades após três semanas de descanso. A categoria baby foot (atletas nascidos no ano de 2012, 2013, 2014 e 2015), realizaram treinos visando a maratona de jogos que terão que enfrentar no primeiro semestre de 2020.

De acordo com o professor Douglas Lima, o trabalho será intenso, mesmo porque com a chegada de novos garotos é necessário que eles passem por uma adaptação e integração ao grupo que treina junto há algum tempo. “O intuito é fazer com que esses garotos que não estavam em atividade estejam no mesmo ritmo dos demais”, afirmou o professor. "Usamos o futebol como uma ferramenta de auxílio no processo de desenvolvimento educacional, social e saúde dos seres humanos. Contudo acreditamos que as crianças devem ser influenciadas à prática esportiva o mais cedo possível, pois isso irá auxiliar na qualidade de vida das crianças”, afirmou.

Assim, Douglas garante que a Mult Sport, de alguma forma contribui e busca um melhor futuro esportivo para seus alunos. "Este trabalho é sem dúvida uma iniciativa que pretende fazer da iniciação no futebol algo diferente para que possamos encarar nossos alunos como crianças e não como pequenos adultos", conclui Douglas Lima.

