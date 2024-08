Atleta de São Carlos busca título nacional de Jiu-Jitsu

SIGA O SCA NO

Vignally exibe conquistas: atleta quer agora o título nacional - Crédito: Divulgação

O atleta de São Carlos, Luiz Carlos Vignally, que compete pela equipe Cícero Costha e treinado pelo professor Godoy, irá estará em ação neste final de semana.

Vignally está participando do campeonato nacional promovido pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, no ginásio poliesportivo Mauro Pinheiro, o Ibirapuera, em São Paulo. Os combates acontecem neste sábado, 31 e a participação do atleta começa às 15h

Vignally irá competir na categoria peso leve até 76 quilos e sua expectativa é positiva, ainda mais porque vem de um título internacional conquistado em Ribeirão Preto no dia 10 de agosto. Em boa fase, ele espera repetir a dose e conquistar o título nacional em terras paulistanas.

