Atacante paraibano é o 14º reforço do Grêmio para a A4

Joãozinho em ação pelo Auto Esporte. Atacante está otimista e projeta “coisas boas” no Grêmio - Crédito: Divulgação

O Grêmio São-carlense anunciou na manhã desta sexta-feira, 6, mais um reforço para a Série A4 do Campeonato Paulista em 2025. O atacante Joãozinho, de 22 anos é o 14º reforço e irá trabalhar sob o comando do técnico Marcus Vinícius. Ele irá defender o clube pela primeira vez. Natural de João Pessoa/PB vem de uma conquista nesta temporada, quando ajudou o Auto Esporte/PB a conquistar o acesso no Campeonato Paraibano.

Feliz com a oportunidade de atuar em solo paulista, onde há os campeonatos mais concorridos e servem como ‘vitrine’, Joãozinho não escondeu que guarda uma expectativa positiva. “É a melhor possível e o pensamento é subir a equipe de divisão (Série A3). Venho para o clube firme e forte em busca desta conquista”, enfatizou à reportagem do São Carlos Agora.

