Associação São-carlense de Ciclismo tem líder do ranking nacional BMX

Maitê Naves Barreto é a “fera” da equipe de São Carlos que comanda o ranking brasileiro: esperança olímpica - Crédito: Divulgação

A temporada 2024 para o ciclismo são-carlense começa com boas notícias. A garantia foi dada pelo coordenador e técnico da Associação São-carlense de Ciclismo (ASC), Everton Douglas, o Ton. Entusiasmo com a “enxurrada” de boas novas, em entrevista à reportagem, chegou a pontuar as informações.

A primeira notícia é que a Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) emitiu no final da semana passada, o certificado de que a piloto Maitê Naves Barreto, da categoria Elite Woman, recebeu a classificação do ranking nacional de ciclismo BMX, na posição número 1 do Brasil. Isso significa, segundo Ton, que as chances dela conseguir uma vaga para as Olimpíadas deste ano na França, são bem grandes.

Pista BMX

Outra novidade revelada por Ton, foi o termo de sessão de uso da pista de ciclismo BMX localizada no Jardim Botafogo. De acordo com ele, a Prefeitura Municipal permite, desta forma, de maneira oficial, que a ASC pode estar naquela área.

“Assim poderemos desenvolver nossos projetos com as crianças, com o CAPS AD, que cuida dos recuperados de álcool e entorpecentes, com os atletas de MTB que praticam o XCO, Cross Country Olímpico (modalidade de ciclismo de montanha que está nos Jogos Olímpicos).

Ton disse que as oficinas de ciclismo junto ao CAPS AD estão acontecendo desde agosto de 2023, todas as quartas-feiras das 9h às 11h com bicicletas e capacetes disponíveis a todos os interessados que estão relacionados a entidade.

Projeto da pista

Por fim, Ton revelou que na sexta-feira, 12, o vice-presidente da Liga Nacional, Jonas Carlos Pereira esteve em São Carlos para uma reunião na Secretaria de Esportes e Cultura, que contou com a presença de João Miller, a engenheira Michele Ferro Rios, a ASC, do piloto João Vitor e seu pai Marcelo Fattori e o vice-prefeito Edson Ferraz.

O assunto em pauta foi para a apresentação de um projeto para a pista de BMX que foi concluído em setembro e dezembro, chegou uma emenda parlamentar de R$ 300 da deputada federal Carla Zambelli.

“Marcamos essa reunião com a Liga Nacional e Prefeitura para firmarmos o início das obras. Segundo João Miller, o processo irá para licitação em uma semana e meia e assim que concluir essa parte a obra começa ainda no primeiro semestre deste ano. Os trabalhos que estão sendo feitos é para que possamos ter uma pista oficial apta a receber provas regionais, estaduais e até mesmo nacionais”, finalizou Ton.

