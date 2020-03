Associação São-carlense de Ciclismo suspende treinos

Crédito: Divulgação

Atendendo o comunicado do secretário municipal de esportes e cultura, Edson Ferraz, onde é solicitado a suspensão temporária de treinos e obedecendo ainda as recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde, a direção da Associação São-carlense de Ciclismo suspendeu os treinos e as aulas de BMX que são realizadas três vezes por semana. “As atividades reúnem vários ciclistas e mesmo sendo em espaço aberto, há compartilhamento de equipamentos (bicicleta, capacete, etc)”, explicou a direção da Associação.

O último treino foi realizado na terça-feira, 17 e por enquanto a suspensão das aulas é por 15 dias, mas poderá ser prorrogado. “Vamos aguardar próximos comunicados e orientações da Secretaria de Esportes, do Governo do Estado e da Confederação Brasileira de Ciclismo”, informou a Associação.

Os treinos de BMX são realizados na pista de bicicross localizada no Jardim Botafogo. Os treinos da equipe de ciclismo de estrada e de mountain bike, são em diversos locais, como Dahma, Swiss Park, entre outros. Alguns bikers treinam em grupo e alguns individualmente.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também