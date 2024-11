ASF São Carlos sub20 joga por um empate para ser semifinalista da LPF

Empate no tempo normal, garante a equipe sub20 na semifinal - Crédito: Jhonatan Celestino

Necessitando de um empate para passar à semifinal do campeonato da LPF, a equipe sub20 ASF São Carlos faz neste domingo, 24, a segunda partida das quartas de final, quando enfrenta Guarujá no ginásio municipal poliesportivo Marivaldo Fernandes, o Guaibê, no litoral paulista.

No primeiro jogo, em casa, a equipe comandada pela técnica Ana Cláudia Bianconi abriu uma boa vantagem e venceu por 5 a 2 e agora, caso não tome gols, segue em busca do título da temporada 2024. Às anfitriãs, somente a vitória interessa.

De acordo com o regulamento, devido a vantagem obtida no primeiro jogo, a ASF São Carlos joga por um empate. Caso perca no tempo normal, ocorre uma prorrogação de cinco minutos e neste caso, quem leva vantagem do empate são as donas da casa.

Mesmo com a vantagem, Aninha salientou que sua equipe não irá jogar com o regulamento “embaixo do braço”.

“Pelo contrário. Vamos manter a nossa forma de jogar. Marcação forte e não dar espaço. Procurar errar o menos possível e aproveitar o desespero adversário. Quem vai se expor é justamente Guarujá que precisa vencer”, ponderou.

A técnica são-carlense disse que fez treinos intensos durante a semana e conversou com as atletas pedindo tranquilidade e inteligência. “Temos a vantagem. Vamos usar a tranquilidade e não ter pressa. Não esperar o empate e jogar com muita cabeça e saber aproveitar a situação para conquistar o resultado que nos interessa”, ponderou.

