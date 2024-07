ASF São Carlos perde no Paulista e fica com o vice na Copa da LPF

Sub17 da ASF São Carlos ficou com o vice na Copa da LPF - Crédito: Divulgação

O final de semana não foi dos melhores para a ASF São Carlos que esteve em ação em dois campeonatos distintos e acabou conhecendo duas derrotas.

A equipe sub17, comandada pela técnica Júlia Castro disputou a final da Copa da LPF e perdeu para o Fênix de São Caetano do Sul por 7 a 0 em jogo realizado na tarde de, 29, no ginásio municipal de esportes Professor Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes.

“Começamos a competição com apenas sete atletas, com a maioria no primeiro ano de sub17, e as meninas do sub15 vieram para somar para termos um time completo. Fizemos uma ótima campanha e construímos uma história muito bonita nesse primeiro semestre, apesar do resultado da final. Acho que isso é o que fica para a gente. Estamos muito felizes. Somos vice-campeãs de uma competição estadual. Fomos vice-campeãs da Copa da LPF com apenas duas derrotas na competição”, disse Julia.

O time adulto esteve em ação pela fase de classificação do Campeonato Paulista e no ginásio municipal Altos do Tabaú, em Pindamonhangaba, enfrentou Campos do Jordão na tarde de domingo, 30. O time são-carlense saiu derrotado pela contagem mínima.

“Infelizmente deixamos a desejar no quesito finalização e acabamos tomando um gol faltando nove minutos para acabar o jogo. Aí a equipe adversária se fechou ainda mais e a gente não conseguiu reverter o placar”, lamentou a técnica Ana Cláudia Bianconi.

De acordo com ela, a ASF encerrou a primeira fase do Paulista em quinto lugar. “Nesta semana o foco é treinar para os Jogos Regionais que será em Botucatu”, resumiu.

