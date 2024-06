ASF São Carlos estreia com derrota na Copa Record

SIGA O SCA NO

ASF não jogou bem e perdeu para São João e agora tem que vencer Águas da Prata - Crédito: Divulgação

A equipe de futsal feminino ASF São Carlos deixou a desejar na estreia da Copa Record, ocorrida na noite de segunda-feira, 11, no ginásio municipal poliesportivo Silval Camargo, em São Joao da Boa Vista.

A equipe orientada pela técnica Ana Cláudia Bianconi não jogou bem e perdeu por 3 a 1 para as sanjoanenses. De acordo com a comandante, a ASF não se apresentou bem.

“São João tem um time experiente e de boas atletas. Mas nossa apresentação foi abaixo do esperado. Criamos muitas chances e desperdiçamos todas. Pagamos caro por isso”, lamentou.

Com o resultado, a ASF fica pressionada no grupo e nesta quarta-feira, 12, às 21h no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, em São Carlos, enfrenta Águas da Prata e tem a obrigação de vencer.

De acordo com o regulamento, as duas se classificam para a próxima fase e um resultado positivo garante a presença da equipe são-carlense.

