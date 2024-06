Asf São Carlos empata nos Joguinhos e se complica

Equipe sub18 empatou e se complicou nos Joguinhos - Crédito: Divulgação

Após a derrota para Sales Oliveira (4 a 6) e o empate na manhã de domingo, 2, frente Taboão da Serra (6 a 6), a equipe sub18 de futsal feminino Asf São Carlos se complicou nos Joguinhos Abertos da Juventude, que ocorrem em Araçatuba.

O time são-carlense precisava da vitória para sonhar em se classificar para a segunda fase. O time comandado por Ana Cláudia Bianconi entrou “elétrico” com as suas atletas se doando ao máximo e chegou a fazer 5 a 1. Porém, o time caiu de produção no segundo tempo e no finalzinho da partida chegaram ao empate. O encontro foi realizado na Emeb José Herculano de Araújo Ordine.

Desta forma, com apenas um ponto em dois jogos, o time da técnica Aninha fica na torcida. Nesta segunda-feira, 3, Sales Oliveira e Taboão da Serra se enfrentam.

A equipe são-carlense irá torcer por uma vitória de Sales Oliveira para que tenham chances de classificação (a equipe precisa vencer com uma diferença de dois gols ou mais).

