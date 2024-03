Aracy, Pé na Porta e Antenor R2 jogam para manter 100% de aproveitamento no Raspadão

Aracy joga para continuar com 100% de aproveitamento no Raspadão - Crédito: Divulgação

Muita emoção e adrenalina prometem emocionar os torcedores que devem comparecer em grande número para acompanhar e prestigiar a terceira rodada da fase de classificação do grupo A do 14º Campeonato do Raspadão, que é realizado no Cidade Aracy.

Quatro jogos estão previstos e a folga na rodada fica por conta do Desportivo Central, cujos jogadores devem acompanhar o desempenhos dos adversários que terão ainda nesta fase.

Entre eles, três mantém 100% de aproveitamento e estarão em ação. As equipes em questão venceram os dois jogos que disputaram. Aracy, Pé na Porta e Antenor Garcia R2 possuem 6 pontos cada e estão nas primeiras colocações do grupo A.

A rodada

7h45 – Aracy Fc x Caixa d’Água

9h – Pé na Porta x Bala Laika

10h – Antenor Garcia R2 x Associação Proara

11h – Meninos da Vila x Zé Bebeu

Classificação

