Amador recomeça com cinco jogos pelo segundo turno

Vice-líder, Ponte Preta pega o Gonzaga na abertura do returno - Crédito: Divulgação

Após o final de semana prolongado, o Campeonato Amador, promovido pela Liga de Futebol Amador recomeça com força total. Após o título provisório do Jardim Gonzaga, cinco jogos estão marcados para a 12ª rodada da fase de classificação, que marca o início do segundo turno.

A bola rola na manhã deste domingo, 9, e a melhor equipe do primeiro turno encara justamente a Ponte Preta, que lutava diretamente com o Gonzaga pela conquista do turno inicial. As duas agremiações estão com 23 pontos. A partida será a partir das 8h no campo do distrito de Água Vermelha.

Outra equipe que possui 23 pontos, mas ficou em terceiro lugar, Os Prédios, estará frente a frente com o Vasco, atual campeão amador. O jogo será às 10h também em Água Vermelha. O curioso é que o time do CDHU é o único invicto da competição, com 6 vitórias e 5 empates.

A rodada

Campo de Vila Isabel

8h – BN Madrid x Zavaglia

Campo do distrito de Água Vermelha

8h – Jardim Gonzaga x Ponte Preta

10h – Os Prédios x Vasco

Estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, Zuzão

8h – Mairiense x Monte Carlo

10h – Unidos da Vila x Primos

Classificação

