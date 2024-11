Águia representará São Carlos na Copa São Paulo em 2025

Após um ano ausente, Águia retorna a Copinha - Crédito: Divulgação/Facebook

Após um ano de ausência, o São Carlos FC irá representar São Carlos na 55ª Copa São Paulo de Futebol Júnior. A definição aconteceu no final de semana. Já o Grêmio São-carlense ficará ausente e em suas redes sociais disse que cedeu a vaga após solicitação da Prefeitura Municipal.

São Carlos será uma das cidade-sede e normalmente participação com duas equipes. Além da Águia, competia também o Grêmio São-carlense.

A Águia começou a participação em 2005 e em 2008 chegou às quartas de final. Sua última participação foi em 2023, quando conseguiu a classificação no Grupo 19, ao lado do Botafogo do Rio de Janeiro, avançando assim para as fases de mata da competição.

Nesta segunda-feira, 25, às 19h, serão anunciadas as sedes e os respectivos grupos das equipes participantes.

Lobo da Central

Em suas redes sociais, o Grêmio São-carlense confirmou que que não participará da competição em 2025, devido ao desejo da cidade de São Carlos em se manter sede e por possuir melhor ranking junto à Federação Paulista de Futebol. Na nota, informa que o clube foi procurado pela Prefeitura Municipal para que pudesse “ceder a sua participação à outra equipe da cidade, ficando estipulado a participação alternada entre os dois clubes ano a ano”.

“Após análise junto à FPF e com o nosso planejamento focado no acesso da equipe profissional, aceitamos a condição, acreditando que essa justa atitude contribui para um futebol mais forte em nossa cidade. O clube retornará à competição em 2026 e agora segue a sua preparação para o Campeonato Paulista”, informou o Lobo da Central.

