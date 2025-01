Abel deve colocar em campo o “time 2” para pegar o Novorizontino

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Gustavo Gomez durante treino: zagueiro deve ser escalado por Abel para encarar o Novorizontino - Crédito: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Sem mudar a rotina e mantendo a ‘escala’ de preparação para a temporada, o Palmeiras deve enfrentar o Novorizontino, neste sábado, 25, com o time 2. A partida será às 20h30 na Arena Barueri pela quarta rodada do Paulistão.

Desta forma, a previsão é que esteja em campo, por exemplo, Raphael Veiga, Marcos Rocha, Anibal Moreno, Gustavo Gomez, Flaco Lopes e Facundo Torres, além, por exemplo, do atacante Luighi, uma das “crias” da Academia. Benedetti, por exemplo, pode entrar na zaga.

Porém, o suspense permanecerá até momentos antes da partida, já que Abel Ferreira tem por hábito definir a equipe horas antes do compromisso.

O Palmeiras lidera o grupo D com 7 pontos e entra como favorito para encarar o Novorizontino que faz uma campanha bem modesta. Nas três primeiras rodadas, apenas 2 pontos e a 3ª colocação no grupo C. A equipe apenas empatou duas partidas e ainda não conseguiu vencer.

Leia Também