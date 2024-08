ABC reage e no jogo das santas, deu Eudóxia

ABC mostra poder de reação e passa a sonhar com a classificação - Crédito: Divulgação

De um coadjuvante, para ser protagonista. A campanha do ABC deu uma reviravolta na fase de classificação do Campeonato Varzeano, promovido pela Liga de Futebol Amador de São Carlos.

A equipe, que praticamente não aspirava grandes ambições na competição, após engatar bons resultados, passou a sonhar com a possibilidade de buscar a classificação para as quartas de final.

O time chegou a quarta vitória e a mais recente, de forma surpreendente em cima do Tijuco Preto por três a dois.

Com isso, a equipe ainda permanece na 9ª posição, mas soma 12 pontos e encostou no Romeu Tortorelli, que está em 8º, com 15 pontos. O Tijuco está em 5º lugar e soma 26 pontos.

Outro jogo que chamou a atenção foi entre as “santas” do Varzeano. No campo do distrito de Santa Eudóxia, a equipe anfitriã, Santa Eudóxia, não perdoou e aplicou 2 a 0 na Santa Mônica.

Resultados

ABC 3 x 2 Tijuco Preto

Red Bull 1 x 3 Mercenários

São Carlos 8 1 x 0 AGR 6

Santa Mônica 0 x 2 Santa Eudóxia

