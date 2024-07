ABC goleia o São Carlos 8 e é a surpresa do Varzeano

SIGA O SCA NO

ABC surpreendeu ao golear o São Carlos 8 por 4 a 2 - Crédito: Divulgação

Cinco partidas concluíram a 13ª rodada da fase de classificação do Campeonato Varzeano, promovido pela Liga de Futebol Amador de São Carlos. Os jogos foram realizados na manhã de domingo, 21.

Os dois primeiros colocados, Polêmicos e Mercenários, não decepcionaram e venceram seus compromissos. A surpresa foi a goleada do ABC. Penúltimo colocado, goleou o São Carlos 8 por 4 a 2. As duas equipes não mudaram suas posições na tabela de classificação.

O São Carlos 8 está em 8º lugar com 15 pontos, contra 9 pontos do ABC que permanece na penúltima colocação do Varzeano.

Resultados

Mercenários 4 x 1 Santa Mônica

Santa Eudóxia 2 x 4 Tijuco Preto

Polêmicos 2 x 1 Red Bull

ABC 4 x 2 São Carlos 8

AGR 6 0 x 2 Romeu Tortorelli

