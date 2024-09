3ª Copa São Carlos terá rodada completa

Pakabá busca um bom resultado na segunda rodada da Copa São Carlos - Crédito: Divulgação

Promovida pela Liga Desportiva de São Carlos, a 3ª Copa São Carlos chega a sua 2ª rodada na fase de classificação e neste domingo, 15, 12 jogos irão colocar 24 equipes em ação.

A competição promete esquentar (dentro e fora dos gramados), já que a primeira fase é de “tiro curto”, com as equipes jogando entre si dentro do grupo. Portanto a soma de pontos é considerada importante para que as agremiações continuem com chances de classificação para a segunda fase, quando começa o mata-mata.

Os jogos da rodada são os seguintes:

Estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, Zuzão

8h – Abdelnur x Holanda

10h – Proara x Flamingo

Campo de Vila Isabel

8h – Paulistano x Jardim Jockey Club

10h – Mulekes de Vila x Pakabá

13h30 – Bola de Neve x Red Back

15h15 – Cometa Cristão x Jardim Beatriz

Fazenda Itaguassu

8h – Centenário x Atlético Munique

10h – Tijuco Preto x Juventude

Campo do distrito de Água Vermelha

8h – Barbaridade x Fluminense

10h – Botafogo x Aracy

Campo da UFSCar

13h30 – Cruzeiro do Sul x Prohab

15h15 – Santa Angelina x Loz Bárbaros

Classificação

