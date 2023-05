100% fora, Lobo se reabilita e fere a Águia

Em um jogo morno, Grêmio saiu vitorioso pela contagem mínima - Crédito: Lourival Izaque

Com 100% fora de seus domínios, o Grêmio São-carlense comemorou mais uma vitória no Campeonato Paulista da Série B. O resultado positivo teve um sabor especial, já que foi no derby contra o São Carlos.

O jogo foi morno, sem muitas emoções, mas o time do técnico Marcus Vinícius soube aproveitar uma das chances e fazer 1 a 0 com Chagas, melhor jogador da partida, aos 7 minutos da etapa final.

A partida aconteceu na tarde deste sábado, 6, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira (Luisão) e válida pela terceira rodada da fase de classificação do Grupo 3.

O resultado foi importante para o Lobo que foi a seis pontos e dorme na liderança do grupo. Já o São Carlos se complica, já que permanece com 3 pontos e estaciona na quinta colocação.

Na próxima rodada, o Grêmio São-carlense volta a jogar no Luisão e às 17h de sábado, 13, encara o União São João de Araras. Já o São Carlos vai até Jaú e às 10h de domingo, 14, no estádio Zezinho Magalhães, encara o XV de Novembro.

O JOGO

O primeiro tempo, apesar do 0 a 0, o jogo foi agradável, já que o São Carlos e o Grêmio optaram pelo ataque. As equipes dos técnicos Agnaldo Liz e Marcus Vinícius realizaram boas jogadas, mas os dois sistemas defensivos prevaleceram.

Nos 45 minutos iniciais, pelo menos duas boas chances de gol tiveram cada uma, as duas agremiações. Mas da mesma forma que criaram, os atletas desperdiçaram.

No segundo tempo, após orientações de Marcos Vinícius o Grêmio voltou “aceso”. Já o São Carlos, estava “desligado”. Desta forma, mais incisivo no ataque, o Lobo da Central começou a levar sério perigo ao gol de Cabral e a pressão surtiu efeito pois, aos 7 minutos, após boa jogada de Rian pela esquerda, que até então estava em uma tarde nada inspirada, foi a linha de fundo e cruzou. A bola veio a caráter para Chagas, o atleta mais lúcido do time para tocar no canto esquerdo do goleiro da Águia, que nada pode fazer.

Com 1 a 0, os jogadores do Grêmio passaram a valorizar a posse de bola, mas diminuiu o ímpeto no ataque, optando pelos contra-ataques.

Sem criatividade, o São Carlos até que jogava mais no ataque. Porém, o goleiro Murillo pouco era exigido.

Com a vitória, o Grêmio conseguiu a segunda vitória na Bezinha e a reabilitação, enquanto que o São Carlos amargou a segunda derrota seguida e se complica no grupo 3.

Leia Também