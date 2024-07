Vídeo feito em São Carlos busca ajudar crianças surdas afetadas pelas enchentes do RS

Por ocasião da catástrofe no Rio Grande do Sul, o Programa #CasaLibras da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) lançou a versão do vídeo "Vicente e a Enchente" em Língua Brasileira de Sinais (Libras), com o objetivo de auxiliar crianças surdas a lidar com traumas, medos e angústias decorrentes das perdas causadas pelas enchentes. O vídeo é uma adaptação do livro, em Língua Portuguesa, da psicóloga Mariana Fim de Campos; trata-se de uma tradução para Libras com adaptações culturais em sua narrativa, que leva em consideração as especificidades das crianças surdas. O vídeo está disponível no canal do YouTube do #CasaLibras, no link https://bit.ly/3yeEzoW.

O projeto foi coordenado pela professora Vanessa Regina de Oliveira Martins, do Departamento de Psicologia (DPsi) e do Programa de Pós-Graduação em Educação Especial (PPGEEs), ambos da UFSCar. "Como 90% das crianças surdas são filhas de pais ouvintes, elas demoram para ter contato com a língua de sinais e enfrentam barreiras de interação social, incluindo dentro de suas próprias casas", relata a professora da UFSCar. "Deste modo, a escola tem sido o espaço principal de convívio social e aprendizado da língua de sinais para essas crianças. Quando ocorrem fechamentos de escolas, seja por desastres ambientais, como a enchente no Rio Grande do Sul, ou situações como a pandemia, as crianças surdas ficam ainda mais alheias às questões sociais ao seu redor, já que não há informações midiáticas em língua de sinais com foco para crianças surdas. As produções se voltam mais para o público adulto".

Para a professora, "oportunizar produções literárias em Libras é atuar diretamente na inserção social de crianças surdas, proporcionando acesso a conteúdos informativos e culturais. A versão deste vídeo em Libras, como em todas as nossas produções, é sempre desafiadora, pois precisamos pensar na composição das imagens de modo que a Libras seja a centralidade da produção. Além disso, a linguagem não verbal, as imagens e os efeitos de edição devem colaborar para a compreensão do conteúdo, especialmente para crianças que estão em aquisição tardia de linguagem".

A equipe do #CasaLibras divulgou o vídeo para as escolas de surdos do Rio Grande do Sul, com as quais o programa mantém contato por conta de pesquisas, bem como para escolas de surdos ou com programa bilíngue, inclusiva para alunos surdos, "sobretudo as do Estado de São Paulo, que é o local em que temos maiores interlocuções", completa Vanessa Martins.

Confira o vídeo completo em https://www.youtube.com/watch?v=X_ZnPGJLqEg.