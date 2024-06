Vem aí a quermesse da Paróquia de São João Batista

A Paróquia São João Batista, de São Carlos, está promovendo quatro dias de quermesse. A festa acontecerá nos dias 21, 22, 23 e 24 de junho, com muita música boa e comidas típicas.

Confira a programação:

Dia 21: missa às 18h seguida de quermesse a partir das 19h, com serviço de bar, show ao vivo de Gabriel Dias e comidas típicas;

Dia 22: missa às 18h seguida de quermesse a partir das 19h, com serviço de bar, show ao vivo com a banda Os Meia Boca e comidas típicas;

Dia 23: almoço, música ao vivo com a Orquestra dos Violeiros e show de prêmios, com até R$ 5.500,00 em premiação. As cartelas para concorrer ao sorteio serão vendidas a R$ 12,00 a unidade. Confira a premiação:

1º prêmio: R$ 1.000,00

2º prêmio: R$ 1.500,00

3º prêmio: R$ 3.000,00

Cardápio: Arroz com Bacon, vinagrete e vaca atolada. Também teremos vendas de pastel, espetinhos e serviço de bar.

Dia 24: dia do padroeiro, missa às 07h com a benção do bolo, às 11h, 15h e as 19h30 missa solene, serviço de bar e venda de comida todo o dia, entrega do bolo do padroeiro após a missa das 07h. Valor do pedaço: R$ 8,00

A Paróquia São João Batista fica na Rua Antônio Carlos Ferraz Sales, 1315 – Jardim Santa Felícia.

Leia Também