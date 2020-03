USP Filarmônica abre temporada de concertos em São Carlos

USP Filarmônica está de volta para a temporada de concertos em 2020 - Crédito: André Estevão

A USP Filarmônica está de volta para a temporada de concertos em 2020. A abertura em São Carlos será realizada no dia 11 de março, às 20h30, no Teatro Universitário Florestan Fernandes, dedicada à efeméride de 50 anos da UFSCar (Universidade Federal de São Carlos).

Com repertório que terá como obra principal, As Quatro Estações de Vivaldi, o solo fica a cargo do violinista Ramon Aranha Tavares Feitosa, spalla da Orquestra Sinfônica de Barra Mansa, sob regência de Rubens Russomanno Ricciardi, professor titular do DM-FFCLRP-USP e maestro principal da USP Filarmônica.

Os concertos em São Carlos estão divididos em dois palcos, no Teatro Municipal e no Teatro da UFSCar. A programação está disponível na página da orquestra (/uspfilarmonica) no Facebook.

O concerto de abertura é gratuito e terá ainda a Suíte nº 2 em Si menorde Bach, com solo da flautista e professora doutorado DM-FFCLRP-USP (Departamento de Música da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP), Cássia Carrascoza Bomfim. O professor doutor do DM-FFCLRP-USP,André Luis Giovanini Micheletti (violoncelo), também participa como solista do concerto.

A entrada no concerto é gratuita, mas é necessário retirar ingressos com 1h de antecedência na bilheteria do teatro, que fica no Campus da UFSCar, na Rodovia Washington Luis, Km 235, s/n. Mais informações pelo telefone (16) 3315-3136.

Realização

A série Concertos USP, com a USP Filarmônica.é realizada pelo Departamento de Música da FFCLRP-USP, em parceria com a Fundação Dom Pedro II, em Ribeirão Preto. Em São Carlos, a parceria é com o Grupo Coordenador de Cultura e Extensão da USP, ICMC-USP (Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP) e UFSCar.

Serviço

133º Concerto da USP Filarmônica

11/03 – 20h30

Teatro Universitário Florestan Fernandes da UFSCar em São Carlos

Rodovia Washington Luis, Km 235, s/n - Vila Marina

Entrada franca

Programa

Johann Sebastian Bach (Eisenach, 1685 – Leipzig, 1750)

Suíte nº 2 em Si menorBWV 1067

Solista: Cassia Carrascoza Bomfim (flauta)

1. Ouverture

2. Rondeau

3. Sarabande

4. Bourrée I / Bourrée II / Bourrée I

5. Polonaise / Double / Polonaise

6. Menuet

7. Badinerie

Antonio Vivaldi (Veneza, 1678 – Viena, 1741)

As Quatro Estações (Le quattro stagioni)

Solista: Ramon Aranha Tavares Feitosa (violino)

Concerto Nº 1 em Mi maior op. 8 – RV 269

Primavera(La primavera)

1. Allegro

2. Largo

3. Allegro Pastorale

Concerto Nº 2 em Sol menor op. 8 –RV 315

Verão(L'estate)

1. Allegro non molto

2. Adagio e piano - Presto e Forte

3. Presto

Concerto Nº 3 em Fá Maior op. 8 –RV 293

Outono(L'autunno)

1. Allegro

2. Adagio molto

3. Allegro

Concerto Nº 4 em Fá menor op. 8 – RV 297

Inverno(L'inverno)

1. Allegro non molto

2. Largo

3. Allegro

