Um brasileiro ganhará os R$3 bilhões da loteria americana nesta sexta-feira?

Para os jogadores brasileiros, a chance de participar da Mega Millions online representa a chance de ganhar somas de dinheiro que mudam vidas! Você só precisa de um dispositivo com acesso à internet para jogar a maior loteria do mundo.

sexta-feira, 1º de março, Não perca tempo! Nesta TheLotter abre portas para o sonho da loteria dos EUA!

Por que jogar na Mega Millions?

A empolgação começa pela magnitude dos prêmios que a Mega Millions reserva. Enquanto as loterias nacionais podem surpreender com premiações interessantes, elas não se comparam à grandiosidade dos valores em dólares que a Mega Millions tem a oferecer. Estamos falando de cifras que já chegaram a passar dos bilhões!

Como jogar na Mega Millions online através da TheLotter

Basta acessar a página da Mega Millions na TheLotter , escolher os cinco números principais e um número adicional, criar uma conta e confirmar sua participação. Uma vez confirmada a sua reserva, a filial local da TheLotter nos Estados Unidos comprará o bilhete oficial da Mega Millions em seu nome, escaneando uma cópia diretamente para a sua conta pessoal.

Com uma presença consolidada em mais de 20 países, a TheLotter garante uma política de reembolso caso a experiência não esteja em sintonia com as suas expectativas. E para qualquer dúvida ou questão que possa surgir, o portal disponibiliza um serviço de Atendimento ao Cliente em português, acessível 24 horas por dia.

Como posso adquirir meus prêmios da Mega Millions?

A melhor parte vem agora: caso a sorte esteja dançando ao seu lado e você conquiste um prêmio da Mega Millions através da TheLotter , o processo de retirada é simples e seguro. Para prêmios menores, o valor é depositado diretamente na sua conta pessoal, enquanto para quantias substanciais, a TheLotter organiza tudo para que você possa resgatar o prêmio pessoalmente nos Estados Unidos. E fique tranquilo, o prêmio é 100% seu: a TheLotter não cobra nenhuma comissão!

É legal jogar na Mega Millions estando no Brasil?

É completamente permitido participar da Mega Millions estando no Brasil. As legislações estadunidenses não impõem restrições à concessão de prêmios das loterias dos EUA a estrangeiros, o que valida a participação online na loteria a partir do Brasil.

Em seus quase 20 anos de história, a TheLotter construiu uma reputação que fala por si, com mais US$ 125 milhões de dólares pagos para mais de 9 milhões de bilhetes ganhadores do mundo todo.

Jogue hoje mesmo!

1º de março e tenha a chance de ganhar US$ 607 milhões! Compre agora seus ingressos oficiais da Mega Millions para o próximo sorteio dessa sexta,e tenha a chance de ganhar

Mega Millions , um jogo de loteria multiestadual nos Estados Unidos, tem capturado a atenção de milhões com seus enormes jackpots e sorteios emocionantes. Com o jackpot atual atingindo impressionantes, mais de, jogadores de todos os cantos do mundo estão recorrendo à TheLotter , que oferece acesso a esta lucrativa loteria.

A Lotto Direct Limited opera a thelotter.com. A Lotto Direct Limited é licenciada pela Malta Gaming Authority. Referência da licença MGA/CRP/402/2017. + de 18. Os jogos podem ser prejudiciais se não forem controlados. Jogue com responsabilidade. Para mais informações, acesse https://www.rgf.org.mt/