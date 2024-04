TUSCA e ECONO: Os destaques dos Jogos Universitários em São Carlos em 2024

Tusca 2023 - Crédito: divulgação

A Criativa Agência, responsável pela organização de alguns dos maiores e mais vibrantes encontros estudantis do país, está anunciando seu calendário para este ano: ECONO e TUSCA.

Tradicionalmente conhecida por sua efervescência cultural e esportiva, São Carlos abriga uma série de eventos universitários ao longo do ano, tanto os realizados pela Criativa Agência como os realizados por outras empresas e atléticas. Com o selo Criativa serão realizadas apenas a TUSCA, conhecida como o palco de competições intensas e celebrações memoráveis, no feriado de 15 de novembro, e, marcando presença no calendário no dia 31 de maio, o ECONO.

Vale ressaltar que, todas as ações sociais e esportivas em São Carlos e em escolas públicas da cidade, tradicionalmente realizada pela TUSCA SOCIAL, também serão realizadas.

