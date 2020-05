Trio de médicos faz nova live em prol da Santa Casa

Crédito: Divulgação

Os médicos Rafael Izar (cirurgião), Roberto Muniz Junior (infectologista) e Enrico Ioriatti (neurocirurgião) vão fazer uma nova live, no dia 24 de maio, às 16h. A apresentação vai ser transmitida pela página do Facebook do Move Sanca (grupo voluntário que une empresários e outros profissionais em ações em prol de São Carlos), parceiro dessa ação. O valor arrecadado vai ser usado para a compra de EPIS para a Santa Casa e cestas básicas para famílias carentes.

“A repercussão da última live foi muito grande. Tive a ideia de fazer, depois de ver as necessidades do hospital. Como, além de ser médicos, somos apaixonados por fazer música, decidimos repetir a dose. E dessa vez, com apoio do Move Sanca”, explica o cirurgião Rafael Izar.

A primeira live feita pelo trio de médicos no começo de abril foi acompanhada por 48 mil internautas e compartilhada 1.095 vezes. Durante a apresentação, 384 pessoas fizeram doações, num total de R$ 28.818,00, recursos usados para a compra de EPIS para a proteção dos profissionais de saúde no atendimento aos pacientes com suspeita de Coronavírus.

Para um dos líderes do Move Sanca e Fundador e CEO da Oz Produtora, Hygor Beltrão Amorim, a parceria com a Santa Casa vai unir forças em prol do município: “o Move Sanca tem trabalhado na arrecadação de fundos para a compra e distribuição de cestas básicas para famílias de São Carlos que se encontram em situação de alta vulnerabilidade, o que foi intensificado durante a pandemia. Unir o talento dos médicos músicos ao propósito de ajudar São Carlos e ajudar o principal hospital da região, faz com que essa live tenha um grande potencial de ajudar na arrecadação. Esperamos mais uma vez uma grande participação do público em forma da ação solidária”.

SERVIÇO:

LIVE DE TRIO DE MÉDICOS DA SANTA CASA

DATA: 24 DE MAIO

HORÁRIO: 16H

ONDE: FACEBOOK DO MOVE SANCA

COMO CONTRIBUIR: É SÓ CLICAR NO LINK QUE VAI ESTAR DISPONÍVEL NA PÁGINA DO MOVE SANCA

