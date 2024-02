Torcedores do São Paulo comemoram conquista na Super Copa na avenida São Carlos

Crédito: Lourival Izaque

Torcedores do São Paulo tomaram a avenida São Carlos, na região da rodoviária, na noite deste domingo para comemorar o título inédito da Super Copa. O tricolor venceu o Palmeiras nos pênaltis em jogo realizado no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

A partida terminou em 0 a 0 no tempo normal e a decisão foi para os pênaltis. Calleri e Raphael Veiga abriram a contagem. Galoppo e o volante Gabriel Menino mantiveram os 100% de aproveitamento das duas equipes. Na terceira série, o volante Pablo Maia acertou a cobrança do São Paulo, mas o zagueiro Murilo parou em Rafael. O meia Michel Araújo converteu o quarto chute do Tricolor e obrigou Joaquín Piquerez a marcar, mas o lateral do Palmeiras também teve o arremate defendido pelo goleiro são-paulino, o que garantiu a taça inédita ao clube do Morumbi.

