Sol e outras estrelas serão tema da “Sessão Astronomia” neste sábado (02)

A Sessão Astronomia desta semana traz como tema O Sol e Outras Estrelas. A palestra acontece às 19 horas deste sábado, 2 de março, no Observatório Dietrich Schiel do Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP São Carlos (CDCC-USP), e é aberta ao público em geral com participação gratuita.

Sinopse da palestra - o Sol está presente no nosso dia-a-dia e é responsável por nos manter aquecidos, iluminados e garantir a existência da vida na Terra. Porém, sabemos que o Sol é uma estrela, mas não é a mais brilhante e muito menos a maior estrela que existe. Na Sessão Astronomia deste sábado, o palestrante abordará a estrutura e o funcionamento do nosso Sol, além das diferentes trajetórias evolutivas de estrelas semelhantes a ele, desde os seus nascimentos até as suas inevitáveis mortes.