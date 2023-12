Show na Praça XV inaugura iluminação de Natal em São Carlos

Feliz Natal - Crédito: divulgação

O Dia Nacional do Samba, 2 de dezembro, será comemorado em São Carlos com muitos shows musicais com artistas locais na Praça XV (Praça Dr. Christiano Altenfelder Silva), a partir das 17h deste sábado (02/12). A programação musical inclui shows dos Amigos do Samba a partir das 17h, Samba Di Família às 18h30 e Lê Lopes e convidados às 20h, além das participações de Gustavo Rodrigues, Paulo Henrique e Nara Dom.

A Prefeitura de São Carlos vai inaugurar também a iluminação de Natal da Praça XV, um atrativo de decoração natalina para a população que frequenta este tradicional espaço público.

Os eventos em comemoração ao Dia do Samba em São Carlos atende o que determina a Lei Municipal n. º 21.192 de 2022, de autoria do vereador Robertinho Mori.

ILUMINAÇÃO NATALINA - A iluminação de natal é uma parceria da Prefeitura com a Associação Comercial e Industrial de São Carlos (ACISC) que vai contemplar também a Praça da XV, ruas do centro de São Carlos como o calçadão da Rua General Osório, além das avenidas Teixeira de Barros (rua Larga) e Sallum, na Vila Prado.

O chefe de gabinete do SAAE, José Augusto Santana, um dos responsáveis pelos serviços juntamente com a Comissão de Eventos da Prefeitura, ressaltou que essa parceria com a ACISC foi fundamental para iluminar várias regiões da cidade como a região da Vila Prado, incluindo a igreja Santo Antônio.

“As luzes da Praça XV, da Vila Prado e do Calçadão serão acesas neste sábado, dia 2 de dezembro. Na Praça da XV, além da iluminação vamos ter também brinquedos lúdicos para as crianças tirarem fotos e uma árvore de 16 metros de altura. Na Vila Prado vamos iluminar a rua Larga e a avenida Sallum, inclusive vamos instalar enfeites aéreos e no contorno da igreja Santo Antônio”, garante José Augusto Santana.

No sábado (09/12), será acesa a árvore de Natal do Mercado Municipal, com enfeite em 3D e Papai Noel de 3,5 metros. O bom velhinho também estar presencialmente ao Mercado Municipal, com chegada prevista a partir das 19h. No dia 20 de dezembro, a partir das 19h, será realizada uma cantata de natal na Estação de Tratamento de Água (ETA) do SAAE, localizada na avenida Dr. Carlos Botelho, local recentemente totalmente revitalizado pela autarquia

