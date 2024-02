Shopping Iguatemi em parceria com a ONG ProAnimal realiza Feira de Adoção Pet no próximo sábado (02)

Cachorro -

No próximo sábado, 02/03, os clientes do Iguatemi São Carlos têm um encontro marcado com os pets que aguardam um novo lar para chamar de seu! O shopping realizará, em parceria com a ONG ProAnimal e os estudantes do curso de Medicina Veterinária da UNICEP, a Feira de Adoção Pet, das 14h às 17h, no estacionamento próximo à Cobasi.

Seguindo a premissa de promover experiências diferenciadas, que agreguem aos clientes e à comunidade no entorno, o Iguatemi São Carlos traz a iniciativa como uma forma de incentivar a adoção responsável de animais domésticos. O evento é aberto ao público e conta com o apoio da ONG ProAnimal, instituição dedicada ao cuidado e proteção de animais em situação de risco, abandono e maus tratos, prometendo uma tarde repleta de conhecimento e amor com os bichinhos que aguardam um novo lar.

"O respeito aos animais e a adoção responsável são temas sempre muito relevantes de serem tratados. Conhecendo essa importância, realizamos essa iniciativa com nossos parceiros como uma forma de incentivo aos nossos clientes e a comunidade do entorno, além de conscientizar sobre os cuidados com a saúde dos pets e o ambiente de amor e respeito que merecem ser dados", comenta Taciana Melo, gerente de marketing do Iguatemi São Carlos.

A Feira de Adoção Pet ainda vai contar com a participação dos alunos do curso de Medicina Veterinária da UNICEP, fornecendo orientações para a saúde, nutrição, bem-estar e proteção dos animais domésticos, fundamentais para a melhoria da vida dos amigos de 4 patas.

Para tornar a experiência mais completa, os clientes adotantes ganharão 20% de desconto em toda loja Cobasi Iguatemi São Carlos, durante o mês de março. Para garantir o benefício, basta baixar o aplicativo exclusivo da Iguatemi S.A, o Iguatemi One (baixe o app aqui), ativar o benefício e apresentar o documento de adoção na Cobasi do Iguatemi São Carlos.

Serviço:

Feira de Adoção Pet | Iguatemi São Carlos

Data: dia 02 de março (sábado)

Horário: das 14h às 17h

Local: Estacionamento próximo à Cobasi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também