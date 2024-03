Sessão Astronomia terá palestra sobre impactos da exploração espacial no cotidiano

Crédito: Divulgação

O tema da Sessão Astronomia deste sábado, 16, é Do espaço para o cotidiano. A palestra acontece a partir às 19h no anfiteatro do Observatório Dietrich Schiel do Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP São Carlos (CDCC-USP). O evento é aberto ao público em geral e a participação é gratuita.

Sinopse da palestra - será abordado um tema recorrente que aparece como um questionamento razoável: como os investimentos em Astronáutica e exploração espacial impactam na vida da população? A resposta ao questionamento será mostrar como esses investimentos beneficiam nosso dia a dia, por meio de uma análise dos avanços da Astronáutica, sobretudo durante a chamada Corrida Espacial, que resultaram em tecnologias que hoje fazem parte do nosso cotidiano.

Palestrante - Eduardo Jorge, da equipe do Observatório.

