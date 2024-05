Sessão Astronomia instiga com o tema “Como Falar com Aliens”

Crédito: Divulgação

O tema da Sessão Astronomia deste sábado, 1, às 19h, será "Como Falar com Aliens". O palestrante será Eduardo Henrique Mourão Nogueira, da equipe do Observatório. O evento acontece no anfiteatro do Observatório Dietrich Schiel, que fica na Área 1 da USP de São Carlos, com acesso para pedestres próximo à esquina da Av. Dr. Carlos Botelho com a Rua Visconde de Inhaúma.

Sinopse da palestra: Você já se perguntou como nos comunicaríamos com seres extraterrestres se tivéssemos a chance? Como ser entendido por um ser cuja aparência, pensamentos e percepção do mundo são totalmente desconhecidos? E, mais importante: o que falar? Muitos autores de ficção científica exploraram diferentes formas de responder a essas perguntas. No entanto, eles não foram os únicos. Cientistas também refletiram sobre essas questões e até chegaram a enviar mensagens para possíveis vizinhos interestelares. Para descobrir como essas mensagens foram concebidas e entender um pouco sobre a comunicação com alienígenas, não perca a Sessão Astronomia deste sábado!

