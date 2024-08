Sessão Astronomia explora os Exoplanetas

Crédito: Nazarii_Neshcherenskyi – Shutterstock

O tema da Sessão Astronomia deste sábado, 17, às 19h, será "Mundos Além do Sistema Solar: Explorando os Exoplanetas". A palestrante será Sophia Costa Silva, da equipe do Observatório. O evento acontece no anfiteatro do Observatório Dietrich Schiel, que fica na Área 1 da USP de São Carlos, com acesso para pedestres próximo à esquina da Av. Dr. Carlos Botelho com a Rua Visconde de Inhaúma.

Sinopse da palestra: Quando observamos o céu noturno com os planetas e estrelas próximos, vemos apenas uma pequena fração do vasto universo que nos cerca: há uma imensidão de mundos além do nosso alcance imediato. Em Astronomia, chamamos de exoplanetas aqueles mundos distantes, fora do Sistema Solar, que orbitam (ou não!) estrelas. A descoberta relativamente recente desses mundos tem revolucionado nossa compreensão do universo. Mais do que simples corpos celestes, os exoplanetas podem conter segredos sobre a formação de sistemas planetários e sobre a possibilidade de vida além da Terra. Na Sessão Astronomia deste sábado, a palestrante abordará esse fascinante universo dos exoplanetas.

Leia Também