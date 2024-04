"Sessão Astronomia" da semana aborda “Os Jardins Celestes da Babilônia”

O tema da Sessão Astronomia deste sábado, dia 13 de abril, será “Os Jardins Celestes da Babilônia”. O evento é gratuito e aberto ao público em geral, e acontece a partir das 19h do sábado, 13 de abril, no anfiteatro do Observatório Dietrich Schiel do Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP São Carlos (CDCC-USP).

Sinopse da palestra - Em meio a paisagem árida do Iraque, escondida por séculos e mais séculos de esquecimento, se encontram as ruínas do que já foi a maior cidade do mundo, a grande Babilônia, capital de um vasto império onde se misturavam os povos e línguas da Antiguidade. Com centenas de milhares de cidadãos, foi a última das grandes cidades da antiga Mesopotâmia, o berço da civilização, da escrita e, como será abordado na palestra, da Astronomia e de várias das constelações que usamos até hoje.

Palestrante - Felipe Augusto Hencklain, da equipe do Observatório.