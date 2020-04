Série "Notas de Saúde", produzida na UFSCar, indica músicas para vivência criativa do isolamento social

Crédito: Divulgação

As professoras Renata Fantini e Maria Carolina Leme Joly, ambas do Departamento de Artes e Comunicação (DAC) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e especialistas em Musicoterapia, criaram e estão disponibilizando gratuitamente a série "Notas de Saúde", que pretende abordar a escuta musical de forma leve e interativa neste período de quarentena diante da pandemia do novo Coronavírus.

O material apresenta indicações de obras musicais que valorizam a união, o trabalho colaborativo, o comprometimento, a diversidade, entre outros temas relevantes neste momento em que o mundo todo é convidado a repensar atitudes individuais em prol do coletivo. A partir de uma abordagem musicoterapêutica, a proposta tem como foco utilizar a música como coadjuvante no enfrentamento da situação de isolamento social vivenciada atualmente.

As educadoras acreditam que este pode ser um momento oportuno para que a arte, e de maneira mais específica, a música, possa mobilizar o encontro e a conexão entre corpo, razão, sentimentos e emoções, convidando todas as pessoas a se conectarem consigo mesmas e com o mundo de maneira mais criativa.

A série "Notas de Saúde" está disponível no Facebook do Laboratório de Musicalização da UFSCar (www.facebook.com/musicaliza.ufscar) e da Orquestra Experimental da Universidade (www.facebook.com/orquestraexperimentalUFSCar).

