Segunda edição do Rap na Estação promete agitar São Carlos

Este ano, o festival retorna ainda maior, com um line-up que destaca talentos reconhecidos nacionalmente e nomes locais - Crédito: Divulgação

O Festival Rap na Estação é um evento que celebra a cultura hip-hop de São Carlos e em sua primeira edição, realizada em 2023 na histórica Estação Ferroviária (Hoje, a Fundação Pró-Memória), o evento trouxe mais de 30 artistas e trabalhadores locais, promovendo um espaço de lazer e diversão para a comunidade.

Este ano, o festival retorna ainda maior, com um line-up que destaca talentos reconhecidos nacionalmente e nomes locais que conquistaram a cena. Entre eles, a presença do grupo Rap Plus Size, ícones do rap nacional, além de artistas consagrados em São Carlos, como Lincol Rossi e Gon Salves. As pickups serão comandadas pelos DJs Rapha Soul, Du Leme e Evandro Pimentel, trazendo uma seleção musical vibrante e autêntica. Haverá também uma Batalha de Rimas com nomes de peso do cenário estadual, incluindo Stevan, Puma e Zemaki, com uma premiação inédita para o interior paulista.

Mais do que um festival, o Rap na Estação afirma São Carlos como um polo cultural no interior paulista, convidando pessoas de todas as idades a reviverem a energia da Estação Ferroviária, um local que já foi palco de grandes eventos como o icônico Rock na Estação.

Idealizado e organizado pela Batalha da Alcateia em parceria com a Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio do Cemac e de emendas parlamentares, o festival tem como objetivo estabelecer-se no calendário de eventos da cidade, oferecendo uma opção de lazer gratuita para a comunidade são-carlense.

O 2º Festival Rap na Estação acontece domingo, 10, a partir das 16h, na Estação Ferroviária de São Carlos. Venha curtir uma programação imperdível, com praça de alimentação, entretenimento de qualidade e muita informação sobre o patrimônio histórico da cidade.

Leia Também