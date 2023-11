Secretaria da pessoa com deficiência promove atividade circense e música para comemorar dia da PCD

A data será marcada com atrações circenses e apresentações musicais envolvendo artistas, crianças, jovens e adultos ligados às organizações da sociedade civil cujo trabalho está voltado para o atendimento às pessoas com deficiências física, visual, auditiva, intelectual ou múltipla no município de São Carlos.

Entre as atrações estão o Circo Alegre que levará à praça um espetáculo com palhaços profissionais, malabaristas, equilibristas e mágico, interagindo com o público sob a direção de Renan Luz que trabalhou durante cinco anos no elenco de Patati Patatá, e o passeio de trenzinho que garante o lazer da criançada.

Entre as atrações da cidade estão: a banda Marcial da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de São Carlos, dança terapêutica da ACORDE, apresentação de música com a ONG Espaço Azul, e o Coral “Além do Olhar” sob a regência de Mirian Camargo Antunes. Durante toda a manhã serão oferecidos pipoca e algodão doce para quem comparecer ao evento.

“Estamos fechando o ano de 2023 com muitas realizações e conquistas em prol da pessoa com deficiência na cidade de São Carlos e não poderíamos deixar de fazer uma festa bem alegre e divertida, trazendo todas as entidades que atuam como nossos parceiros na conscientização sobre os direitos da pessoa com deficiência porque quando falamos em direitos, estamos falando em acessibilidade, no acesso à saúde, educação, inclusão no mercado de trabalho, dizendo não ao capacitismo, dizendo não ao preconceito contra pessoas com deficiência, dizendo não à exclusão, mas dizendo sim a uma nova maneira de pensarmos e agirmos para construir uma sociedade mais inclusiva e que respeite todas e todos”, afirma Lucinha Garcia, Secretária Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida.

Há 31 anos a Organização das Nações Unidas instituiu o dia 3 de dezembro como o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. O objetivo dessa data é, anualmente, fazer com que a sociedade reflita sobre o tema, avaliando o que já foi alcançado e o quanto ainda falta para se conquistar a inclusão social.

De acordo com o Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, uma pessoa é considerada com deficiência quando apresenta alguma limitação ou incapacidade para o desempenho de determinada atividade, o que compreende as deficiências física, auditiva, visual ou mental e também a mobilidade reduzida.

Já o Decreto nº 5.296 regulamentou as Leis Federais nº 10.048/2000 e 10.098/2000, que passaram a tratar a acessibilidade de uma forma bastante ampla pois a definiram como: “[...] possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida [...]”.

