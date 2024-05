São Carlos recebe mais uma edição do Economiadas a partir de quinta-feira (30)

Economiadas - Crédito: reprodução/Instagram

A partir da próxima quinta-feira (30), São Carlos se prepara para receber mais uma edição do Economiadas, o tradicional torneio universitário que reúne as melhores faculdades do país em diversas modalidades esportivas. O evento, que promete agitar a cidade com jogos emocionantes e muita festa, espera atrair mais de 7 mil pessoas, movimentando a economia local e proporcionando uma experiência inesquecível para os participantes.

Este ano, o Economiadas contará com a participação de renomadas faculdades como GV, Mackenzie, PUC, Ibmec, Fecap, Espm e Insper, que se enfrentarão em uma disputa acirrada pelo título. As modalidades esportivas presentes no torneio incluem basquete, handebol, vôlei, futsal, futebol, rugby, tênis de campo, tênis de mesa, xadrez, judô, jiu-jitsu e natação, garantindo emoção e adrenalina para todos os gostos.

Além das competições esportivas, o Economiadas 2024 também oferecerá três dias de festa na Arena Tusca, com shows de artistas renomados como Monobloco, Bin Laden, Baile da Dz7, Jamel e Hariel, MC Livinho, Grupo Presença e MC G15. A programação musical promete agitar o público e garantir uma experiência completa de entretenimento para os participantes do evento.

Acompanhe o perfil oficial do Economiadas no Instagram (@OECONOMIADAS) para ficar por dentro de todas as novidades, incluindo a programação completa dos jogos e shows, além de informações sobre ingressos e outras atrações do evento.

