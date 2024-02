São Carlos recebe exposição de carros antigos neste final de semana

SIGA O SCA NO

Nos dias 24 e 25 de fevereiro, os apaixonados pelos clássicos automotivos terão um evento marcado no Shopping Iguatemi São Carlos. O empreendimento irá receber uma exposição exclusiva de carros antigos, reunindo cerca de 20 automóveis de modelos variados, com mais de 90% de originalidade.

Pensando em proporcionar momentos únicos para seus clientes, o shopping traz a Mostra de forma totalmente gratuita e exclusiva ao público. Será uma verdadeira viagem para a era de elegância e charme automotivo, das 10h às 22h, no sábado (24/02) e, das 12h às 20h, no domingo (25/02), no estacionamento próximo à Cobasi. Entre os modelos de maior destaque estão Fusca, Variant, Puma, Caravan, Mercedes e Comodoro, funcionando todos os itens de fabricação.



Serviço:

Mostra de Carros Antigos | Iguatemi São Carlos

Data: dias 24 e 25 de fevereiro de 2024

Horário: sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 12h às 20h

Local: estacionamento próximo à Cobasi

